LaMeuse Foot | Le duo Siquet-Croughs a détaillé l’éventail d’une formation belge et liégeoise «sur les bons rails»

« Des entraineurs italiens sont venus avec M. Boccar voir nos thématiques et asister à certains de nos projets comme les Festifoot », avance Pascal, qui est responsable des sélctions provinciales et coordinateur sportif de l’ACFF pour la Province de Liège mais également scout pour les équipes d’âges des Diables.

Si Pascal vantait l’apport notamment des labels qui tendent notamment à augmenter le nombre de formateurs diplômés, les centres de perfectionnements qui connaissent encore un réel engouement avec presque 200 enfants ou encore l’avènement de contrats pros pour des joueurs comme Arnaud Dony et Martin Wasinski grâce au foot élites et aux sélections liégeoises, ce dernier regrettait que les jeunes n’étaient pas encore assez incorporés au sein des équipes fanion.

Thierry, de son côté, avoue que repartir adulte serait très compliqué, lui qui est entraineur des U19 belges et rassure en disant que de très bons joueurs vont arriver chez les Diables. « On accroche à cette envie de faire progresser les jeunes et de les voir progresser sur plusieurs années ou sur un court terme comme avec le Pôle Elites. Ça fait plaisir aussi de voir des jeunes qui évoluent ou qui ne sont pas tip top à la base et qui grâce à la formation ont l’opportunité de partir vers des clubs mieux structurés. »