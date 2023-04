Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Honteux ! », « quelle horreur ! » ou encore « aucun respect de la nature ! », voilà les réactions que suscite le dépôt sauvage découvert à Harmignies. Et pour cause, meubles, bâches, jeu, frigolite… les déchets qui s’amoncellent sont nombreux et situés en plein espace vert, derrière un champ, dans le prolongement de la rue Delpierre.