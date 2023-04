L’Ukraine demande l’aide des entreprises italiennes pour sa reconstruction

Cette conférence d’une journée, proposée par la Première ministre Giorgia Meloni lors d’une visite à Kiev en février, a réuni plus de 600 entreprises italiennes, des homologues ukrainiens et des représentants des gouvernements.

« Nous pouvons fournir tout cela aux marchés mondiaux et nous le ferons », a-t-il déclaré.

« Parler de la reconstruction de l’Ukraine signifie concrètement parier sur sa victoire et sur la fin du conflit », a souligné Mme Meloni, se disant « certaine que l’avenir de l’Ukraine sera un avenir de paix, un avenir de prospérité, un avenir de plus en plus européen ».

Le ministre de l’Économie Giancarlo Giorgetti a annoncé que l’Italie contribuerait à hauteur de 100 millions d’euros à la nouvelle initiative « L’UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement, qui vise à financer des projets de reconstruction.

Six protocoles d’accord ont été signés à Rome dans des domaines tels que la protection de l’environnement, les chemins de fer, l’agroalimentaire et la construction de barrages hydroélectriques, a précisé le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal.

Il a ajouté que l’Ukraine aurait besoin de plus de 24 milliards de dollars « pour répondre à des besoins fondamentaux tels que le logement et le chauffage » en 2023.

Parmi les autres priorités de Kiev figurent les transports, les infrastructures et les efforts de déminage, a-t-il déclaré.

Mme Meloni et ses ministres ont souligné l’expertise de l’Italie dans de nombreux domaines dont l’Ukraine a besoin : déminage, fourniture de véhicules agricoles, utilisation des ports italiens pour exporter les céréales ukrainiennes vers le monde entier.

Et le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a exhorté les entreprises à ne pas tarder à investir.

« Les opportunités sont ici et maintenant, vous n’avez pas besoin d’attendre la fin de la guerre pour agir », a-t-il déclaré.