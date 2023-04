Une scène ouverte à Saint-Léger pour l’ouverture du deuxième établissement «Just’Elle by Sylvain»: un bar avec des animations transformistes

Le vendredi 19 mai, le bar-cabaret « Just‘Elle by Sylvain » ouvre ses portes à Saint-Léger. Le propriétaire tournaisien du restaurant-cabaret aux animations burlesques connaît un franc succès. Si bien qu’un second établissement s’installe à Estaimpuis.

À partir de 20h, vous pourrez retrouver des jeunes talents de la région : Noémie et Chloé, deux chanteuses mouscronnoises. Florian et Robby, deux humoristes tournaisiens. Et Acey Dancer, une troupe de danse fondée par le mouscronnois Abdoul Sy, viendront performer gracieusement à l’occasion de l’inauguration de Just‘Elle by Sylvain.