Mort du petit Raul à Gand: l’ex-compagnon de la mère affirme ne pas être impliqué

« Il est sérieusement choqué », selon son avocat Sven Staelens. « Il comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil qui décidera de son maintien en détention ». L’homme de 34 ans « a fait des déclarations très détaillées et coopère à l’enquête », assure Me Staelens. « Il n’a pas peur de la confrontation avec la mère de Raul ». La défense n’a cependant pas commenté la position du prévenu sur les chefs d’inculpation.

Yoana M., la mère de Raul, âgée de 34 ans, a également été placée sous mandat d’arrêt la semaine dernière par le juge d’instruction. Elle est, entre autres, soupçonnée d’homicide involontaire, de coups et blessures et de l’élimination du corps.

La mère et son ex-compagnon se rejettent mutuellement la responsabilité de cet infanticide. « L’enquête se poursuit et montrera qui a été impliqué dans ce dossier et de quelle manière », explique Me Staelens.