Le corps d’une dame âgée souffrant de la maladie d’Alzheimer repêché dans la Meuse à hauteur de Droixhe

Ce mardi, vers 10h30, la police et les pompiers de Liège ont été appelés à hauteur du pont Atlas, à Liège. En travaillant, des ouvriers ont fait la découverte d’un corps qui flottait à la surface de la Meuse. Les plongeurs des pompiers ont repêché le corps et l’ont ramené sur la berge, à hauteur de la sortie Droixhe sur la E25. Il n’y avait en effet plus rien à faire. Une tente a été dressée afin de protéger la dépouille des regards indiscrets.

Le parquet de Liège a été avisé de la découverte.