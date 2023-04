Ce restaurant gastronomique historique de Bruxelles ferme ses portes: «C’est la fin d’une aventure»

« Après plusieurs mois de réflexion et d’hésitations, nous avons pris une décision importante. » Dans un courriel adressé à ses plus fidèles clients, le restaurant Maxime Maziers à Ganshoren annonce une bien triste nouvelle : à la fin de la semaine, l’établissement situé avenue Broustin fermera ses portes.

Ses raisons

« Depuis plus d’un an, nous cherchons à vendre le bâtiment actuel et à investir dans un nouveau lieu. Nos recherches ont été vaines et poussives », explique le chef.