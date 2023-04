Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Derrière le volant, on n’est jamais trop prudent à proximité des écoles, surtout lors des heures d’entrée et de sortie. Différentes écoles de Soignies verront bientôt de nouveau marquages colorés et bien visibles pour améliorer la sécurité des enfants.