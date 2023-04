L'interdiction des minijupes au Burkina provient d'un ancien arrêté qui n'est plus appliqué

Depuis mi-avril, un vif débat agite les réseaux sociaux burkinabè au sujet d'une prétendue interdiction du port de la minijupe pour les filles de plus de 12 ans. Selon les internautes qui partagent cette rumeur, le gouvernement aurait décidé de réactiver un ancien arrêté ministériel afin de proscrire le vêtement féminin. Mais ce texte, adopté il y a plus d'un demi-siècle, est tombé en désuétude et n'a pas été remis à l'ordre du jour, assurent le ministère burkinabé de la Justice et une juriste, contactés par l’AFP.

"Merci au gouvernement de la Transition. Je me sens maintenant Burkinabè", s’extasie un internaute sous une publication Facebook (archivée ici) selon laquelle il "est désormais interdit de porter des minis jupes et des minis robes à partir de 12 ans".

Cette publication relayée par de nombreux comptes et pages (1,2,3...) qui cumulent plusieurs milliers de partages depuis mi-avril, cite un arrêté officiel applicable sur "tout le territoire national" sauf "aux abords immédiats des piscines et terrains de sport". Par ailleurs, "sont considérés comme mini-jupes et mini robes les vêtements féminins découvrant la jambe à plus de 8 centimètres au-dessus du sommet du genou", précise-t-elle.