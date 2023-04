Roxane, la soeur de Dorian Sonnet, écrasé par une machine à Hermalle: «L’entreprise et le service en charge de la sécurité des travailleurs ont remis la faute sur mon frère»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chaque jour, plus de 40 accidents de travail sont recensés dans la province de Liège. Cela représente 9.627 cas rien que sur l’année 2021. Et malheureusement, le nombre de jeunes âgés de 15 à 19 ans qui en sont victimes est deux fois plus élevé que dans les autres catégories d’âge.

Outre le manque d’expérience, le danger viendrait également de leur régime de travail. En effet, les intérimaires sont les plus exposés aux accidents de travail. C’était malheureusement le cas de Dorian Sonnet, décédé en juillet 2019 lors d’un accident de travail au sein de l’entreprise Euroquartz, à Hermalle (Oupeye).