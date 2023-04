Nicolas Grandjean devient le 40e président de la Société Royale d’Harmonie à Verviers: «Si on s’attaque aux symboles, qu’on rase tout alors!»

Réunie en assemblée générale vendredi dernier, la Société Royale d’Harmonie (SRH) a désigné son 40e président qui se trouve être le plus jeune. À 28 ans, le commerçant verviétois Nicolas Grandjean, quatrième génération de la Maison Nicolau-Compère traiteur, endosse désormais le costume porté avant lui par Joseph Vandeberg mais également d’illustres Verviétois tels qu’Edouard de Biolley et Edouard Peltzer de Clermont. de videos Il compte mener sa présidence dans la continuité de ce qui a été initié ces dernières années. En effet, le plus ancien club de Verviers a entamé un rajeunissement de ses membres, tout en continuant de satisfaire les plus anciens. De jeunes administrateurs sont ainsi venus compléter l’équipe. « Nous avons le plaisir d’accueillir plusieurs jeunes administrateurs venus de secteurs divers et variés. Ce qui fait la richesse de notre société se postpose avec brio dans notre conseil d’administration. Nous avons énormément de chance que ces personnes soient désireuses de mettre leur pierre à l’édifice afin que notre Harmonie soit plus forte à l’avenir ! »

Lire aussi Où sont passées les façades démontées en Spintay? L’échevin rassure Un défi de taille Sa présidence démarre avec un défi de taille. Depuis l’été dernier, les sociétaires ont été délogés de l’Harmonie et relocalisés au CTLM, la faute à un rapport de sécurité négatif émis par la zone de secours. Si la cohabitation au CTLM se passe bien, la SRH compte bien revenir aussi vite que possible chez elle. D’autant qu’en 2024, elle célébrera son 195e anniversaire. « Je suis un militant constructif pour avancer sur notre retour à l’Harmonie. Le bâtiment est inséparable de la société, c’est une harmonie parfaite entre le patrimoine matériel et immatériel unique en son genre et faisant partie de l’histoire de Verviers depuis deux siècles. Si on s’attaque aux symboles, qu’on rase tout alors ! », estime Nicolas Grandjean pour qui il est urgent de faire quelque chose pour ce bâtiment emblématique, histoire qu’on ne se retrouve pas face à un Grand Théâtre bis.

Lire aussi La Société Royale d’Harmonie va pouvoir réintégrer ses locaux historiques à Verviers Le dernier rapport d’expert était plutôt rassurant pour un retour à l’Harmonie. « La balle est dans le camp du collège avec qui nous avons de bonnes relations », ajoute-t-il.

À cet égard, le président voit d’un mauvais œil les projets qu’a pu avoir la Ville de céder le bâtiment à un privé. « Le bâtiment doit rester dans le public. Qu’ils nous donnent des fonds et des missions comme le Centre culturel ou le CTLM. On veut être utiles. » Les membres de la SRH n’hésitaient d’ailleurs pas à contribuer à l’entretien du bâtiment, de manière ponctuelle, en plus de l’espace qui leur était dévolu. Près de 200 membres Devant l’entrée du club dans le bâtiment de l’Harmonie. - A.F. Malgré la relocalisation forcée du club, « on s’en sort plutôt bien », reconnaît Nicolas Grandjean. En effet, si des membres ont été perdus dans la foulée du déménagement vers la rue de la Chapelle, il en a regagné par la suite. L’occasion pour le nouveau président de crier haut et fort que la SRH n’est ni désuète, ni sur le déclin. « Quand je suis entré, il y a trois ans, il y avait 40 membres actifs. Désormais nous comptons près de 200 membres. On ne veut pas être ou devenir une société élitiste mais plutôt ancrée dans les traditions, tout en faisant preuve d’ouverture. On a redynamisé et remis à flot la société, on a prouvé notre valeur. »