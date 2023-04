Attention ce vendredi: une partie du village de Lens-St-Servais à Geer sera sans électricité

Une partie du village de Lens-St-Servais à Geer se retrouvera sans électricité pour plusieurs heures ce vendredi 28 avril dans la matinée. Des travaux indispensables doivent être effectués sur plusieurs rues, ce qui implique une coupure de courant temporaire.

Les rues impactées sont, initialement : la rue des Tridaines, du nº39 au nº72 (pair et impair) et la rue du Baulet, du nº1 au nº59 (pair et impair). Le courant y sera coupé de 8h30 à 12h30.