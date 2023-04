Centrissime ouvre sa «Maison du Vélo» et lance la saison touristique en région du Centre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le confinement, le vélo a le vent en poupe en région du Centre. Les parcours cyclables (et piétons) se sont multipliés, reliant les sites touristiques et patrimoniaux, les œuvres de street art… Encore fallait-il développer des services bien visibles autour du deux-roues… C’est à présent chose faite, avec la Maison du Vélo.

« Nous proposions déjà des services, mais désormais, nous avons des agents dédiés à l’accueil et pour faire passer la communication. Il s’agit d’un service transversal alliant mobilité, tourisme et travail social », dévoile Laurent Cannizzaro, directeur de Centrissime.

Location de vélo courte et longue durée

La Maison du Vélo est située dans la Maison des Associations, place Mansart à La Louvière. Coordonnée par Corentin Maréchal, elle fournit des informations sur les itinéraires cyclables à réaliser à La Louvière et dans la région du Centre. Surtout, on y trouve un atelier, des vélos classiques et électriques pour une location de courte durée (1h à une journée) et longue durée (de 1 mois à 1 an, pour la mobilité des citoyens, avec un tarif dégressif). Y compris des vélos adaptés à la prise en charge des PMR.