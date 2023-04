Le Circuit de Wallonie traversera Erquelinnes le 18 mai: voici les recommandations de stationnement et de circulation

Le jeudi 18 mai 2023, entre 13h30 et le passage du véhicule « drapeau vert » marquant la fin de la course, le stationnement hors accotement sera interdit à Erquelinnes au niveau des rues suivantes :

– La N40 (Route de Mons) à partir du rond-point formé par la RN 561 et la N40 vers Montignies-Saint-Christophe jusqu’au rond-point formé par la RN40 et RN 559 (rond-point de Sartiaux) ;

La circulation sera interdite dans le sens contraire de la course entre le passage du véhicule « drapeau rouge » et le véhicule marquant la fin de la course « drapeau vert ». Le passage de la course sur le territoire d’Erquelinnes est estimé entre 15h00 et 15h30.

La circulation des véhicules sera interdite sur injonction de la police ou des signaleurs à hauteur :

– La N561 section comprise entre Merbes-le-Château et la RN40 (la N40 Route de Mons)