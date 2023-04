Ronquières Festival 2023: 2 hectares de plus, des scènes disposées autrement... Le plein de nouveautés pour cette 11ème édition!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Gino Innocente, Bertrand Hamaide, Florence Humblet et Emmanuel Guillin, quatre Binchois sont à l’origine du Ronquières Festival. Amis depuis plus de 40 ans, leur lien et la convivialité sont des éléments essentiels à leur festival. Une onzième édition qui réserve quelques surprises…