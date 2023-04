TIER étend sa flotte et lance 50 vélos à assistance électrique et 450 trottinettes électriques à Charleroi

Les trottinettes électriques de TIER ont, selon la compagnie, la plus longue autonomie du marché et sont équipées d’une série de dispositifs de sécurité qui garantissent des trajets conviviaux et sûrs en ville, notamment grâce à une assurance responsabilité civile pour chaque trajet ou encore un contrôle de sécurité de chaque engin par les employés tous les 7 jours. En outre, l’opérateur de mobilité respecte scrupuleusement la nouvelle législation sur les trottinettes électriques. « Avec l’aide de la technologie, nous nous attaquons à un grand nombre de défis et de problèmes liés à la mobilité urbaine », précise François-Xavier.

Informations sur l’utilisateur

En tant qu’utilisateur, vous pouvez en trouver un près de chez vous via l’application et payer simplement, à partir de 0,20 euro la minute, montant auquel s’ajoute 1 euro de frais fixes de déverrouillage. Vous pouvez également profiter des Pass comme le Pass Journée pour 5.99€ avec déverrouillages illimités et 80 minutes incluses, un Pass Mensuel avec déverrouillages illimités pour 0,99€ ou le Pass Mensuel L à 24,99€ avec déverrouillages illimités et 200 minutes incluses valable 30 jours. Vous devez utiliser les véhicules dans le respect des règles et dans la zone d’opération de TIER.