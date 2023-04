Projets immobiliers rue Bel-Air et rue de l’Avedelle à Écaussinnes: le ministre Borsus pointe des décisions communales entachées d’irrégularités

« La décision du Ministre se base sur l’avis favorable de la Commission d’avis sur les recours en matière d’urbanisme et sur la proposition elle aussi favorable de décision transmise par les services du SPW, » communique son cabinet. « Les deux parties étaient unanimes en ce qui concerne la suppression de charges ou conditions qui sont jugées excessives, disproportionnées, ou illégales. »

En ce qui concerne la charge d’installer et exploiter une station d’autopartage de 5 véhicules électriques pendant au minimum 5 ans, la commission d’avis et le SPW ont estimé qu’elle « était manifestement disproportionnée et contraire au principe d’égalité, » en comparaison avec d’autres permis d’urbanisme récemment délivrés par la commune à d’autres investisseurs.