Olivier Vandecasteele est sorti de l’isolement

Selon les informations de RTL info, les conditions de détention d’Olivier Vandecasteele se sont assouplies ces dernières heures. Pour la première fois depuis le début de sa détention, le Belge n’est plus à isolement. Il partage désormais une cellule avec d’autres détenus.

« L’accord sur le transfèrement de condamnés entre l’Iran et la Belgique a été conclu et finalisé », a indiqué le porte-parole de la justice, Massoud Sétayechi, dans sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, cité par l’AFP.

« Si Dieu le veut, cette action va se dérouler », a-t-il ajouté, sans donner de précisions sur la date et les conditions d’un possible échange.

Interrogée par l’agence Belga, une source gouvernementale belge a démenti l’information. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, s’est encore montré plus clair : « Cette information n’est pas correcte. Elle vient d’un Etat voyou qui est spécialisé dans les fausses déclarations qui visent à manipuler et semer la confusion à propos de compatriotes innocents », a-t-il dit après une annonce similaire faite par Bloomberg et Reuters.