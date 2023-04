600 membres des forces de l’ordre mobilisés pour la plus grosse opération jamais menée par la PJF de Charleroi

Ce déploiement extraordinaire fait suite à une enquête minutieuse, menée en toute discrétion depuis plus d’un an. Contrairement à de nombreuses actions menées depuis deux ans à travers le pays, celle-ci ne découle pas d’informations récoltées après le décryptage de messages échangés dans la messagerie SKY ECC.

Il s’agit néanmoins du même type de groupes d’auteurs venant des Balkans et en majorité albanophones.

La Police Judiciaire Fédérale dans son ensemble a pour vocation à s’attaquer à la criminalité grave et organisée. La PJF de Charleroi, assistée par d’autres PJF pour cette opération, démontre une fois de plus la valeur ajoutée des enquêtes complexes et spécialisées menées par les experts du pilier judiciaire.