ÉDITO – Pourquoi Écolo a dû lâcher Sarah Schlitz…

Pourquoi Sarah Schlitz a-t-elle été contrainte à la démission de son poste de secrétaire d’État ? La question mérite d’être posée, après la pluie de réactions sur les réseaux sociaux, notamment chez les supporters de l’écologiste liégeoise, qui ont hurlé au sexisme, à la vendetta, à un règlement de comptes ourdi par la droite et l’extrême droite flamandes et par le paternalisme dominant...

Des pratiques dignes d’une autre époque, des explications peu convaincantes, une forte suspicion de mensonge au parlement et, in fine, une stratégie défensive complètement folle qui consistait à incendier tous ses opposants, en les comparant pour certains à des nazis.

Cette victimisation ne rend pas service à Sarah Schlitz et à tous ses soutiens. Car en essayant d’allumer des contre-feux aussi gros, elle passe à coté de l’essentiel : comprendre ses erreurs et tirer les leçons d’une séquence qui a prouvé qu’en politique, on ne pouvait s’improviser membre d’un gouvernement en cumulant inexpérience, entourage médiocre et militantisme exacerbé.

Enfin, si Sarah Schiltz a démissionné - un geste qui demeure trop rare dans la vie politique belge - c’est aussi parce que son dossier devenait indéfendable et qu’Ecolo ne pouvait se permettre, à un an des élections, de rester dans la tempête politique et médiatique après plusieurs vagues de sondages compliqués. Et que ses adversaires et partenaires politiques, dans la majorité comme dans l’opposition, n’auraient pas hésité une seconde à tirer profit politiquement des déboires de la secrétaire d’état écologiste. C’est la dure loi de la politique et la nervosité ne va cesser de grandir jusqu’aux élections de mai 2024.