La mise en garde du boss du renseignement militaire en Belgique: «Tout citoyen doit mesurer les dangers de TikTok!»

Pour l’opinion publique, le SGRS (service général du renseignement et de la sécurité, de la Défense) se résume à l‘image désastreuse de l’affaire Conings. Ce rapport, c’est pour redorer le blason de votre service ?

Vous avez raison de dire que la population connaît peu le SGRS, c’est lié à la discrétion de nos activités. Lors de cette période douloureuse (affaire Conings), on s’est dit qu’il fallait faire l’inverse. Montrer combien nous apportons une plus-value à notre société. Ce premier rapport public décrit notre rôle et fait le point sur la situation sécuritaire dans notre pays et dans le monde. Mais je n’aime pas votre terme : redorer le blason. Dans l’affaire Conings, des informations ont été amplifiées pour déstabiliser le service. Nous en avons tiré les leçons, après les recommandations du Comité R. On a rectifié beaucoup de choses et pas en solitaire.