Gaz et électricité: une économie de 245 euros grâce à Wikipower, il reste quelques jours pour y souscrire!

La société liégeoise Wikipower, spécialisée dans l’achat groupé d’énergie, a réussi à négocier une offre d’énergie avec un rabais intéressant. Et cela grâce aux 32.000 personnes qui s’étaient inscrites sur son site et aux communes associées à l’initiative. Fort de ces personnes intéressées par l’achat groupé, Wikipower a négocié avec les fournisseurs de gaz et d’électricité, obtenant des prix intéressants. Il est toujours possible de souscrire à cette offre, ici, mais il faut se dépêcher, l’offre est clôturée le 30 avril.

Encouragés par les fortes baisses

« Depuis août 2022, période à laquelle les prix de l’énergie avaient atteint des sommets sur les marchés, ces derniers ont baissé de 82 % pour l’électricité et de 86 % pour le gaz », indique Dona Ilinca, de Wikipower. « Encouragés par cette diminution, les fournisseurs semblent de nouveau décidés à proposer des tarifs avantageux et à accueillir de nouveaux clients. »