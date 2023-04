Moins de 2.000 euros par mois pour une majorité de Belges: nos pensions bien plus basses que celles des députés

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des parlementaires qui peuvent avoir une pension jusqu’à près de 9.400 euros brut, voilà qui a fait beaucoup de bruit. À raison. Surtout si l’on compare ce montant avec ce que les Belges peuvent attendre de leur côté.

Moins de 2.000 € brut

Selon des chiffres que nous a communiqués le Service fédéral des pensions (SFP), une majorité de Belges se situaient en janvier 2022 sous les 2.000 euros brut. Ainsi, 22 % des Belges bénéficiaient d’une pension comprise entre 1.250 et 1.500 euros brut, un peu plus de 26 % d’une pension compris entre 1.500 et 2.000 euros brut. Sans surprise, malheureusement, les femmes ont des pensions nettement plus faibles que les hommes.