Un match de vieilles gloires à Montigny-le-Tilleul ce samedi avec notamment les frères Brogno

Eh bien, ce samedi après-midi, sous l’égide de la taverne des Aulniats à Montigny, se tiendra précisément une rencontre entre vieilles gloires dont certains noms rappelleront de beaux souvenirs aux plus anciens de nos lecteurs, à commencer par les partisans du Sporting et de l’Olympic.

Alors que les divers championnats touchent à leur fin et que les rencontres « de la mort » (tour final, barrages, etc.) approchent, le printemps nous réserve aussi son lot de rendez-vous sympathiques comme des tournois de jeunes, des journées de sixte-foot ou encore des matches de gala.

L’équipe des… « Aulniats’all stars » sera ainsi opposée on ne peut plus amicalement à une sélection des anciens de l’AS Montigny. On annonce notamment sur le terrain les frères Brogno ainsi que l’échevin des Sports de Charleroi Karim Chaïbaï alors que certains Storm Ultras sont pressentis pour mettre de l’ambiance. Tout sera donc réuni pour passer un excellent moment sportif en toute convivialité…