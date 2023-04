Une journée au ralenti due à l’absence de témoins ce mercredi au procès des attentats de Bruxelles

Ces deux frères ont été en contact avec Osama Krayem et le kamikaze Ibrahim El Bakraoui lorsqu’ils sont venus acheter les produits en question. Sollicité, le parquet fédéral n’a pas souhaité renoncer à leurs témoignages.

Trois accusés faisaient par ailleurs défaut.

Les victimes de Zaventem

Du fait des absences, la présidente de la cour, Laurence Massart, a décidé d’avancer sur le programme. Elle a ainsi demandé à la cheffe d’enquête Aline Delisée de commencer à présenter sa partie – consacrée à l’aéroport de Zaventem – du retour d’un devoir d’enquête visant à localiser précisément sur les lieux des faits les 695 victimes non décédées lors des attaques et d’identifier les séquelles physiques et psychologiques qu’elles ont subies.

Aline Delisée a dressé la liste des 529 personnes présentes à l’aéroport. Ce devoir d’enquête étant basé sur les auditions des victimes réalisées juste après les faits, la localisation de certaines d’entre elles n’a pas pu être établie avec certitude. Pour d’autres, ce sont les séquelles qui n’ont pas pu être déterminées, a-t-elle expliqué.

Parmi les décès figure notamment Shanti De Corte, adolescente au moment des faits et qui avait été euthanasiée en mai 2022, à l’âge de 23 ans, à la suite de ses souffrances psychologiques. La présidente a d’ailleurs ordonné un devoir d’enquête visant à déterminer s’il existe un lien entre ce décès et l’attentat. Dans un tel cas de figure, il ne serait plus question d’une tentative d’assassinat terroriste à son encontre mais bien d’assassinat terroriste.

Plusieurs commerçants ayant été en contact avec les terroristes sont tout de même venus témoigner dans l’après-midi. Se sont notamment présentés un employé d’un restaurant rapide asiatique, une vendeuse d’un magasin d’électronique, celle d’un magasin d’intérieur où les terroristes ont acheté des poubelles et une pharmacienne.