Sébastien Loeb et Fabian Lurquin accidentés au Mexique: leur véhicule a heurté une dune

Victorieux de la deuxième étape de Sonora Rally la veille, le Français Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (Hunter) ont été contraints de renoncer à l’étape du jour mercredi autour de Penasco, avec 350 km de spéciales et 116 de liaison, au Mexique.

Leur véhicule a tapé dans une dune et les deux hommes n’ont pu repartir. Fabian Lurquin se plaignant de l’épaule, a été emmené pour de plus amples examens médicaux, ont annoncé les organisateurs. Sébastien Loeb ne repartira pas jeudi et son sort dépendra de l’avis médical concernant Fabian Lurquin.