François Damiens se confie: «J’ai envie de monter sur scène»

Je déteste les rongeurs, de toutes tailles. Même une petite belette, ou une souris. J’ai horreur de ça. Je pourrais partir en courant… et en criant (rires). Et le pire, ce sont les rats. Même une vidéo avec des rats, je ne regarde pas… Dernièrement, à Paris, avec les poubelles qui n’étaient plus ramassées, on en croisait plein, un cauchemar. Je ne sais par contre pas d’où vient cette phobie…

Votre personnage est hyperfroid, sans émotions. Quelque chose que vous deviez faire aussi lors de vos caméras cachées ?

Pas vraiment. Ici, pour le rôle, rester de marbre, ce n’était pas si compliqué, je me mettais dans la peau du personnage et ça venait. Puis, le contexte s’y prêtait : chacun sur le plateau restait calme, j’avais aussi le costume qui allait avec le rôle… Et surtout, sur un tournage, c’est haché, rejoué si besoin, monté, tu peux rater et recommencer. Je ne vais pas essayer de faire croire que j’ai réalisé une grande prouesse (rires).

D’autant qu’on a pu voir dans la dernière saison de « Lol : qui rit sort », que vous pouvez vite craquer…

Je les avais pourtant prévenus que j’avais du mal à rester concentré longtemps ; je savais que je n’allais pas tenir. Et, de fait… Ils étaient tous persuadés que j’allais gagner, que j’étais un faux modeste… Eh bien non (rires).

C’était plus gai finalement de regarder les autres concurrents restés en lice ?

Pas du tout, une fois sorti, j’avais envie de me barrer. C’est comme une compétition sportive : une fois que tu es éliminé, tu n’as pas envie de regarder les autres continuer à jouer…

La gentillesse, c’est une qualité qui compte pour vous ?

Pour moi, c’est la plus belle. Cela demande un travail sur soi d’être gentil et de le rester. On considère souvent quelqu’un de gentil comme niais, simple… à tort ! C’est une qualité noble. Les gens gentils sont formidables. La gentillesse, cela enveloppe et appelle de belles choses : l’écoute, la présence, le respect, la fidélité… La bienveillance pour moi s’apparente à l’élégance… Je trouve quelqu’un de gentil bien plus élégant et admirable que quelqu’un qui a réussi, qui vous ouvre la porte et qui est bien habillé. Pour moi, l’élégance, la vraie, c’est tout ce qui ne se voit pas… Pourtant, paradoxalement, la gentillesse n’est pas une qualité payante, en tout cas, pas de prime abord. Elle est parfois mal interprétée également. Il m’arrive parfois d’être gentil avec les gens et ils croient que je me moque d’eux. Alors que ce n’est pas le cas du tout.

Certains vous ont reproché d’être méchant lors de caméras cachées. En réalité, c’est un exercice qui demande d’aimer les gens…

Totalement. Je n’ai jamais cherché à me moquer des gens que je piégeais, ni à les humilier. Et je n’ai d’ailleurs jamais rien diffusé sans l’autorisation des gens piégés. Mon but était d’énerver les gens, gentiment une fois encore.

Votre prochain film sera-t-il comme « Mon Ket », composé de caméras cachées ?

Non. Le projet est bien avancé au niveau de l’écriture – je le coécris avec Matthieu Donck (déjà coscénariste de « Mon Ket », mais aussi de « La Trêve » et « Des gens bien », NDLR.) – mais j’ai pas mal tourné entre-temps, donc tout est postposé. Je ne sais pas trop quand on va le tourner.

Monter sur scène, ça vous tenterait ?