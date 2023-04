Une longue course avant de partir dribbler le gardien: le joli but de Yannick Carrasco en Liga (vidéo)

L’Atlético Madrid a battu Majorque (3-1) mercredi lors de la 31e journée de Liga au Civitas Metropolitano. Le club madrilène fêtait son 120e anniversaire et arborait un maillot bleu et blanc pour l’occasion. Yannick Carrasco a marqué son 4e but de la saison en fin de match.

Le match avait cependant mal commencé pour les Colchoneros, pourtant dominateurs : Majita Nastasic a ouvert le score pour les visiteurs à la 20e d’une tête sur corner (0-1). L’Atlético a poussé et égalisé juste avant la pause par l’intermédiaire de Rodrigo De Paul (45e+2, 1-1). Morata a ensuite donné l’avantage aux siens d’une très belle tête croisée sur un centre de Molina (47e, 2-1). Lancé seul par Griezmann, Yannick Carrasco a fait le break (77e, 3-1) pour son 4e but de la saison.