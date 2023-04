La majorité sans quorum, l’opposition quitte le conseil communal de Schaerbeek

Même si le collège a proposé de retirer plusieurs points (comme le stationnement) qui risquaient de provoquer des tensions, L’opposition (libéraux, socialistes, PTB et Les Engagés) n’a pas accepté et a quitté la salle du conseil.

Une fois de plus, le conseil communal de Schaerbeek a été reporté. Après deux interpellations citoyennes ce mercredi soir, la séance a été suspendue.

Cette dernière avait promis de se lever si la majorité (Liste du Bourgmestre et Ecolo/Groen) n’avait pas le quorum. Et effectivement, la majorité n’était pas en nombre avec quatre membres absents (trois LB et un Ecolo) pour des raisons médicales ou personnelles impérieuses.