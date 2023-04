Plusieurs milliers d’enseignants attendus ce jeudi dans les rues de Bruxelles

Ce sera sa cinquième grande manifestation en un peu plus d’un an.

En cause: des divergences de vues sur le projet de décret du gouvernement visant à introduire une nouvelle procédure d’accompagnement et d’évaluation des enseignants.

Là où les syndicats socialistes (CGSP-Enseignement et Setca-SEL) et libéraux (SLFP-Enseignement et Appel) rejettent fermement le second volet du décret -celui qui ouvre la possibilité de licencier un enseignant jugé insatisfaisant-, la CSC-Enseignement est, elle, prête à l’accepter pour autant que son entrée en vigueur soit décalée de deux à trois années par rapport au reste du décret.