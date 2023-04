Procès des attentats à Bruxelles: dernière audience ce jeudi avant une suspension d’une semaine pour les vacances

Depuis plusieurs jours, nombre de témoins dits «des faits» convoqués devant la cour d’assises ne se sont pas déplacés, parfois sans explication, parfois en invoquant des raisons médicales. La plupart du temps, les différentes parties renoncent à les faire venir physiquement jusqu’au procès et la cour lit dès lors, durant de longues heures, leurs auditions se trouvant dans le dossier. Une démarche justifiée par l’oralité des débats.

Mercredi, deux témoins n’ayant pas fait le déplacement ont toutefois fait l’objet d’un mandat d’amener décidé par la présidente de la cour. La police est donc allée les chercher et les a emmenés, détenus, jusqu’au Justitia.

Jeudi matin, quatre témoins sont attendus. Parmi eux figure Youssef El Ajmi, un ami d’enfance du logisticien et kamikaze Ibrahim El Bakraoui. L’homme a aidé à deux reprises ce dernier dans ses tentatives de se rendre en Syrie. Il avait bénéficié d’une suspension du prononcé lors du procès ’Paris bis’ relatif au volet belge des attentats à Paris.

Un ancien co-détenu d’Ibrahim El Bakraoui, à qui le terroriste aurait demandé des armes à sa sortie de prison, est également convoqué, tout comme un homme ayant acheté 14 chargeurs de kalachnikovs pour son ami Khalid El Bakraoui durant l’été 2015 chez l’armurier Dekaise à Wavre. Ceux-ci auraient ensuite été utilisés le 13 novembre lors des attentats à Paris.

Jeudi après-midi, la cour devrait par ailleurs entendre la fin du retour du devoir d’enquête visant à localiser précisément sur les lieux des faits les 695 victimes non décédées lors des attaques et d’identifier les séquelles physiques et psychologiques qu’elles ont subies. La cheffe d’enquête Aline Delisée a déjà présenté, mercredi matin, une première moitié de la liste des personnes concernées par la double explosion à l’aéroport de Zaventem.