«Quelle connexion extraordinaire»: Pep Guardiola impressionné par la complicité entre Kevin De Bruyne et Erling Haaland

L’attaquant norvégien (un but, deux passes décisives) et notre Diable rouge (deux buts, une passe décisive) ont marqué de leur empreinte ce choc au sommet, et impressionné l’Angleterre. Pep Guardiola s’est également extasié de la « connexion extraordinaire » entre les deux hommes, qui dominent respectivement le classement des buteurs (Haaland, 33 buts) et des passeurs (De Bruyne, 16 passes) du Royaume.

Virtuellement 4 points d’avance

« Erling (Haaland) est une menace incroyable. La façon dont on jouait les saisons passées avec un faux 9, c’était complètement différent, mais la connexion entre Kevin (De Bruyne) et Erling est extraordinaire et on a essayé de l’utiliser autant que possible », a savouré le coach des Cityzens au micro de BT Sports. « Que ce soit défensivement ou offensivement, dès les premières minutes, on a été incroyablement concentrés. Et les gars ont répondu d’une façon incroyable dans un match très important ».