Mais que s’est-il passé à Bruxelles? Un sous-marin jaune géant installé en plein cœur de la capitale pour annoncer la 2e collaboration entre Fifty Session et CORE Festival! (photos)

Cette soirée annonçait la deuxième collaboration entre Fifty Session et CORE Festival, un festival où Fifty Session accueillera la scène NABO. Cette scène de 8,5 mètres de haut est entièrement entourée d’un mur de LED à 360º. Une curation dans laquelle DJs et artistes se succéderont, pour vous faire découvrir de nouveaux talents émergents.

Fifty Session représente depuis des années la scène émergente locale et internationale. Parmi eux : Angèle, Charlotte Adigéry et Boris Pupul, Bibi Seck, Lefto Early Bird, MIMI sont venus sur scène et se retrouvent aujourd’hui programmés au Core Festival, qui représente les plus grands alternatifs d’aujourd’hui.