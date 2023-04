Sexe, question raciale et longues robes: on a vu «La reine Charlotte», la série dérivée de «La chronique des Bridgerton», disponible bientôt sur Netflix À voir dès le jeudi 4 mai, ce spin-off permet de prendre un peu de hauteur par rapport au feuilleton original et d’en apprendre davantage sur le personnage de Charlotte. Netflix

Par M.R.

Aujourd’hui, si une série fonctionne, elle a forcément droit à son spin-off : une fiction dérivée, consacrée à un ou plusieurs personnages secondaire(s) de l’œuvre initiale. Après le carton des deux premières saisons sur Netflix, c’est au tour de « La chronique des Bridgerton » de se prêter au jeu. « La reine Charlotte : un chapitre Bridgerton » retrace le parcours de la souveraine, qui, dans la série originale, est interprétée par Golda Rosheuvel. « Une femme sûre d’elle-même, sans filtre, mais qui se sent terriblement seule », décrit l’actrice. Si le passé de ce personnage complexe n’a jamais été réellement abordé à l’écran, ce spin-off l’explore davantage.

« Le public va découvrir la Charlotte des débuts, une jeune fille qui n’a pas peur de casser les codes », explique India Amarteifio, la comédienne qui incarne la monarque durant ses premières années de règne, à 17 ans. Le récit est largement centré sur cette période, mais fait aussi le lien avec celle de « Bridgerton ». Golda Rosheuvel est donc présente par moments, accompagnée d’Adjoa Andoh, l’interprète de lady Danbury. Ce personnage a également sa version jeune, campée par Arsema Thomas. « Avec Adjoa, on n’a pas essayé d’être identiques. On avait naturellement les mêmes mimiques », confie l’actrice. Idem pour Golda et India, les deux Charlotte, dont la ressemblance est assez bluffante.

Des scènes très intimes

Comme le titre l’indique, « La reine Charlotte : un chapitre Bridgerton » est un volet à part entière de la saga historico-romantique de Netflix. Tous les codes de la série sont présents : de lady Whistledown en voix off aux tubes actuels transformés en sérénades, en passant par la présence de certains personnages de l’œuvre initiale, comme lady Bridgerton, toujours interprétée par Ruth Gemmell. « Pour une fois, je n’avais pas les enfants dans les pattes », plaisante la comédienne. On retrouve aussi de nombreuses scènes de sexe. D’abord entre la jeune Charlotte et le roi George III. « Sur le tournage, nous étions entourés de coordinateurs d’intimité », indique Corey Mylchreest, l’interprète du souverain. « Ils nous ont bien aidés. Chaque mouvement était chorégraphié. » Arsema Thomas (la jeune lady Danbury) apparaît, quant à elle, dans les bras d’un homme bien plus âgé qu’elle, à l’article de la mort. Des scènes parfois dérangeantes.

« La reine Charlotte » réécrit également l’histoire, de façon très romancée. Charlotte et George III ayant réellement existé. La série parle notamment de l’aliénation mentale dont souffrait le roi. Un sujet implicitement abordé dans « Bridgerton ». Enfin, le thème de la ségrégation raciale n’est pas éludé, que ce soit à travers le personnage de lady Danbury ou celui de la reine Charlotte.

À présent, la question est : ce spin-off est-il réellement utile ? La réponse : pas tellement.