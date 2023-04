Philippe Clement sur la sellette? Le Belge pourrait être menacé à Monaco, voici pourquoi!

Si la fin de saison et une qualification en Ligue des champions (encore possible) peuvent conditionner le futur de certains joueurs, il n’en reste pas moins que le visage de l’équipe devrait changer. Le directeur sportif, Paul Mitchell, est appelé à quitter le Rocher même s’il travaille sur le mercato estival.

Avec Philippe Clement, ils travaillent ensemble depuis plusieurs semaines pour trouver le nouveau Directeur Sportif qui doit être Thiago Scuro. Son arrivée est quasi entérinée et celui-ci souhaite développer la filière sud-américaine. Néanmoins, cela semble délicat pour le Brésilien d’écarter Philippe Clement, qui a été consulté sur cette arrivée. L’implication de tous les instants du Belge dans la restructuration du club et la valorisation des jeunes est très appréciée, d’autant plus qu’il a perdu Aurélien Tchouaméni l’été dernier et Benoît Badiashile cet hiver. Cependant, les échecs européens laissent un goût très amer à la direction. Pour le moment, la tendance est à un maintien du coach belge.