Natacha, de Bruxelles, vit sans électricité depuis plusieurs semaines et se retrouve démunie: «Je suis une clodo de luxe»

Habitant à Bruxelles, seuls les fournisseurs Engie et TotalEnergies acceptent de nouveaux clients résidentiels. Mais ce dernier ne reconnaît pas son adresse. La pension de Natacha étant de 1.200 €, elle dit ne pas pouvoir payer sa dette : « Je suis dans une impasse. Je vais bientôt péter un câble », déclare-t-elle à RTL Info.

Natacha vit dans une terrible situation depuis plusieurs semaines. Le 5 avril, son compteur électrique se fermait. Son fournisseur lui a en effet « annulé le contrat sans prévenir ». En réalité, son contrat a été annulé à cause d’une dette vieille de 15 ans ! Or, pour ce genre de problème, il n’y a pas de prescription, précise Engie à RTL Info.

Puisque son contrat s’est arrêté, elle n’a pu d’électricité chez elle : « Je vis sans Internet, grâce à ma voisine, je peux charger mon téléphone. C’est mon seul lien avec le monde extérieur ». Elle poursuit : « Je ne peux pas faire les courses, je ne peux rien conserver. Ça me coûte encore plus cher maintenant. Je suis une clodo de luxe. Je n’ai pas d’électricité mais un toit sur la tête et un lit dans lequel dormir ». Heureusement, sa cuisinière fonctionne avec une bombonne.