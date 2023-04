Près d’une soixantaine d’automobilistes flashés en une journée dans le Tournaisis: un conducteur a notamment été pris à 92 km/h en zone 50!

Comme l’explique la police, la vitesse a notamment été contrôlée du côté de la chaussée de Lille à Orcq, de la route Provinciale à Mourcourt ainsi que sur les chaussées de Bruxelles et d’Antoing à Tournai.

Au total, 59 contrevenants ont été verbalisés à travers ces divers contrôles. « Nos services déplorent l’attitude de certains automobilistes », annonce la zone de police du Tournaisis. « En zone 50 km/h, les vitesses les plus importantes étaient de 84 et 92 km/h. À Mourcourt, des automobilistes ont été photographiés à 81, 82, 85 et 97 km/h. La route Provinciale est limitée à 30 km/h pour les poids lourds. Cependant, certains conducteurs ont été flashés à 51, 58 et 61 km/h ! ».