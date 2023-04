Les Belges Caballero et JeanJass annoncent la sortie de «Oktogone»: un jeu mobile pour faire la bagarre avec vos rappeurs préférés! (vidéo)

Il y a eu la saison 4 de « High et Fines Herbes » sur YouTube, il y a eu la deuxième mixtape éponyme, il y a eu le concert au Zénith de Paris le 20 avril 2023, et il y aura bientôt un jeu disponible ! Le Bruxellois Caballero et le Carolo JeanJass ont surpris vendredi dernier en annonçant la future sortie de « Oktogone », leur jeu mobile pour faire la bagarre… avec vos rappeurs préférés !

Caba et JJ se sont associés au duo de développeurs ValOne & Kefces pour prochainement proposer la version française de l’iconique « Dej Jam Fight for NY ». Ils nous promettent « un de combat avec 15 rappeurs différents et 5 maps uniques, dont 3 exclusives créées sur le thème de High &Fines Herbes Saison 4 ».