Son compagnon atteint d’un terrible cancer du cerveau, Danielle, 32 ans, a décidé de le quitter car c’était trop dur: «Ça ruinait ma santé mentale… mais j’ai décidé de le soutenir en courant un marathon en son honneur»

Danielle Epstein, une Britannique de 32 ans, venait d’acheter une maison avec son compagnon Jelle Fresen à Londres l’année dernière quand le couple a appris la terrible nouvelle : Jelle souffrait d’une rare tumeur au cerveau alors qu’il n’avait que 37 ans. S’en est suivi un long traitement très pénible. Dans les colonnes du Daily Mail, Danielle explique que sa santé mentale a été mise à rude épreuve durant cette période difficile. Elle a donc quitté Jelle. de videos Alors que son compagnon devait subir des opérations, des radiothérapies et de la chimiothérapie, Danielle a commencé à avoir des crises de panique. Sa santé mentale s’est complètement dégradée. La trentenaire a décidé de déménager en Thaïlande, tout en restant amie avec Jelle. « Je me sentais comme la personne la plus horrible, quittant quelqu’un parce qu’il avait un cancer, mais cela nuisait à ma santé mentale et cela n’aidait pas Jelle », témoigne Danielle.

La Britannique raconte que le diagnostic a bouleversé leur vie de couple. « Nous étions sur une certaine voie vers un certain avenir et un jour, nous savions que cela n’allait plus fonctionner comme ça. J’étais tellement inquiète et dévastée que je ne pouvais ni dormir ni manger », explique encore Danielle. « J’avais des crises de panique et je prenais tellement de médicaments pour me débrouiller que je ne pouvais tout simplement plus suivre », ajoute-t-elle.

« Je savais que je devais faire quelque chose » Danielle a ainsi réalisé qu’elle devait se séparer de Jelle. Elle a déménagé en Thaïlande avec son père mais a décidé de garder contact avec Jelle. « Je me sentais tellement impuissante en regardant tout cela se dérouler, alors je savais que je devais faire quelque chose », explique Danielle, qui a décidé de courir le marathon de Londres pour son ex-compagnon. « Je ne suis pas un coureur, mais Jelle a déjà fait des marathons, alors j’ai pensé que ce serait un défi pour moi et un bel hommage pour lui », explique la trentenaire.

Danielle raconte que l’entraînement a été « difficile physiquement et mentalement ». « Mais j’ai la meilleure motivation : si Jelle peut traverser tout cela, je peux courir un marathon », ajoute Danielle. Elle aimerait également que le marathon lui permette de récolter des fonds afin d’aider la recherche sur le cancer du cerveau. « Le Royaume-Uni n’est pas un pays en développement, nous devrions être scientifiquement innovants, mais les traitements n’ont pas changé depuis des décennies et nous semblons être en retard sur les autres pays et les progrès qu’ils ont réalisés », déplore Danielle. De son côté, Jelle soutient complètement Danielle dans son défi : « Je serai là le jour J pour encourager Danielle. Je pense que c’est incroyable ce qu’elle fait. Quand elle a dit qu’elle allait faire un marathon, je dois avouer que j’avais des doutes. Je pense qu’elle n’a fait qu’environ 5 kilomètres quand nous étions ensemble et avec beaucoup de plaintes », témoigne Jelle, qui affirme tout de même avoir « tellement de respect pour sa discipline et sa persévérance ».