Manifestation des enseignants à Bruxelles: entre 3.000 et 5.000 manifestants ont défilé dans les rues

À côté de la procédure d’évaluation des profs, ceux-ci entendent aussi dénoncer leur surcharge de travail, le grand nombre d’élèves par classe et exprimer leur inquiétude quant à l’avenir de l’enseignement qualifiant et le manque de moyens alloués aux centres psycho-médico-sociaux (PMS).

Cette nouvelle manifestation des enseignants est la cinquième organisée en un peu plus d’un an .

Parmi les nombreux drapeaux et chasubles rouges et bleus, on pouvait aussi clairement distinguer plusieurs dizaines d’affiliés de la CSC-Enseignement en chasuble verte, alors que le syndicat chrétien a, lui, fixé rendez-vous à ses militants à la gare centrale pour un rassemblement parallèle.

La place de l’Albertine verte de monde pour la manifestation des enseignants

Plus de 2.000 instituteurs et enseignantes, selon un décompte de la CSC, ont rejoint en chanson, jeudi vers 12h00 place de l’Albertine, le cortège de leurs collègues qui manifestaient en front commun à la gare du Midi en matinée. Ensemble, ils ont pris le chemin de la place Surlet de Chokier, où siège le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour dénoncer la surcharge administrative qui étrangle les écoles, les incertitudes qui pèsent sur l’enseignement qualifiant, le non-respect de la taille maximale de certaines classes et le manque de soutien aux centres psycho-médico-sociaux (PMS).

«Ça va beaucoup trop loin : on nous tue administrativement», souligne Stella Sfiniadakis, enseignante dans une école primaire d’Ecaussine. À 51 ans, elle fait grève pour la première fois. «On tue l’enseignement spécialisé en mettant ces enfants dans les classes traditionnelles», avec pour «pansement» une aide auxiliaire de deux heures par semaine. «C’est du camouflage.»

La ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, «Caroline Désir invente des règles», s’est également indignée Céline, institutrice primaire à Hannut. «Elle nous demande de faire un autre boulot. Nous aurions choisi un autre métier si nous souhaitions faire de la paperasse. Ce sont encore les enfants qui vont payer.» Ses collègues, également présentes, ont toutes acquiescé.

Un angle différent

La CSC-Enseignement a voulu se distinguer de la manifestation générale pour aborder la problématique sous un «angle différent», explique son secrétaire général, Roland Lahaye. «Nous avons envoyé des délégations auprès des cinq pouvoirs organisateurs (SeGEC, CECP, Felsi, WBE et CPEONS, NDLR) pour les questionner sur nos revendications, par exemple ce qu’ils sont prêts à donner comme consignes pour éviter la surcharge administrative.»

«Seul le CPEONS n’a pas voulu nous recevoir», a précisé Xavier Toussaint, président de la CSC-Enseignement, déplorant «un mépris terrible». Les autres pouvoirs organisateurs ont accueilli les délégations envoyées. Celles-ci ont toutefois regretté de «grandes intentions» mais des réponses «peu concrètes». «Cela démontre le fossé entre les membres du personnel et les patrons de l’enseignement», a résumé le syndicaliste.

«Les pouvoirs organisateurs ont botté en touche sur la plupart des sujets, comme la taille des classes», a poursuivi M. Toussaint. «Les PO et les directions souffrent du syndrome du bon élève : étant donné que les écoles reçoivent des moyens par rapport au nombre d’élèves qu’elles accueillent, elles se livrent une concurrence» pour attirer le plus de jeunes. «C’est à qui organise la meilleure journée portes ouvertes, la plus belle fancy-fair... Les enseignants se retrouvent au milieu du jeu de quilles et ne savent plus où donner de la tête.»

Des exemples concrets

Depuis une estrade installée pour l’occasion, M. Toussaint a pointé face à la foule quelques exemples du «trop plein» des enseignants : journal de classe en ligne à compléter par la matière vue et à venir, classes de plus en plus hétérogènes, réponses à toute heure aux messages des parents... Ces heures «ne sont pas comptées». «Est-ce normal ? Est-ce légal ?», a-t-il lancé aux manifestants. «La surcharge (de travail, NDLR) est intense et provoque colère, démotivation, et aggrave la pénurie» dans le secteur.

«La responsabilité est partagée entre le politique et nos employeurs», a ensuite lancé M. Lahaye. «Ceux qui nous emploient au quotidien, en se cachant, sont d’une perversité inimaginable. Nous voulions donc les faire sortir du bois.»

L’action de la CSC, qualifiée de «complémentaire» à celle des syndicats socialistes (CGSP-Enseignement et Setca-SEL) et libéraux (SLFP-Enseignement et Appel), s’explique par un point de divergence entre les verts d’une part, et le reste du front commun d’autre part. La CSC-Enseignement s’est en effet montrée prête à accepter la possibilité de licencier un enseignant jugé insatisfaisant, moyennant une entrée en vigueur différée par rapport au reste du décret gouvernemental contesté. Les syndicats rouges et bleus, eux, s’y opposent.