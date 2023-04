«On se rêve déjà parents»: Jessica et Alexandre («Mariés au premier regard») se confient sur leurs futurs projets, «l’envie de devenir maman est là»

Lire aussi «C’était pesant», «On a vraiment fait attention»: Alexandre et Jessica reviennent sur la diffusion des épisodes de «Mariés au premier regard»

Dans votre magazine, Jessica et Alexandre évoquent leurs nouvelles habitudes, leurs candidats préférés ou encore les réseaux sociaux. Le couple s’est également confié sur ses futurs projets. « On se rêve déjà parents », révèle Jessica. « Ce n’est pas un projet immédiat mais notre ambition est de créer une famille. Et dire que je ne voulais pas d’enfants avant d’avoir connu Alex… Je me sens tellement bien avec lui que l’envie de devenir maman est maintenant là. »