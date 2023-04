Le parquet général fait appel de la relaxe d’Airbus et Air France dans le crash du vol Rio-Paris qui avait coûté la vie à un Arlonais

Lire aussi 14 ans après le crash du vol Rio-Paris, l’ex-épouse de l’Arlonais décédé dans le drame est écœurée de la décision de la justice française: «On a fait souffrir les familles pour rien!»

Cette décision avait suscité «l’écoeurement» des proches des victimes dans cet accident qui est le plus meurtrier de l’histoire des compagnies françaises. « Ça fait 14 ans qu’on se bat pour avoir un résultat et voilà… Au fond, on s’attendait à un tel jugement. Ça se passe malheureusement toujours comme ça quand les pilotes sont morts. On leur met la faute dessus, et on ne peut plus rien faire, alors qu’ils étaient eux-mêmes des victimes », nous confiait Suzanne Hilgert, l’ex-épouse de Guy Thill.