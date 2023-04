Catastrophe pour Christophe, de Faimes, qui voit ses panneaux photovoltaïques se couper brusquement: «Je suis obligé d’acheter du courant…»

L’ondulateur des panneaux photovoltaïques se met en sécurité une fois que la tension monte à plus de 253 volts. Cela peut par exemple arriver lorsque plusieurs maisons sont raccordées à une même cabine électrique et que tous les voisins installent des panneaux. Christophe, de Faimes, voit son installation se couper brusquement, et ce depuis des années. Il désespère et déplore la situation auprès de Rtl-Info.

« Vu toutes les pertes de production qui aujourd’hui se chiffrent à plus ou moins 50 %, malheureusement, alors que je devrais être autosuffisant, je suis obligé d’acheter du courant », déclare-t-il à nos confrères. Sa perte annuelle ? Entre 2.000 et 3.000 €.