Carmen et Lupita, deux sœurs siamoises, partagent le même système reproducteur… et cela ne les empêche pas d’avoir des relations: «Daniel et ma sœur s’entendent très bien» (photos)

Lupita et Carmen Andrade sont deux jeunes sœurs siamoises. Dans les colonnes de Ladbible, elles ont expliqué que leur handicap ne les empêchait pas de travailler ni d’avoir des relations. Les deux jeunes femmes partagent le même système reproducteur.

Si cela peut sembler compliqué au niveau sexuel, les deux sœurs semblent être en accord. Lupita s’identifie comme asexuée alors que Carmen, elle, a un petit copain. Elle explique l’avoir rencontré sur l’application de rencontre Hinge en octobre 2020. « Je n’ai jamais essayé de cacher le fait que je suis une jumelle siamoise, ce qui veut dire que j’ai reçu beaucoup de messages de mecs fétichistes », a expliqué Carmen.

Quand elle a fait la rencontre de Daniel, elle a compris qu’il était le bon. « J’ai su dès le départ que Daniel était différent des autres, car il n’a pas posé de question sur ma condition », témoigne Carmen. La jeune femme affirme qu’ils ont déjà songé à leur avenir. « Nous sommes ensemble depuis deux ans et demi et nous avons discuté de nos fiançailles, mais nous voulons d’abord vivre ensemble. Daniel et ma sœur s’entendent très bien. Quand Daniel dort, je m’endors rapidement et il reste debout à parler avec elle », explique encore Carmen.

Et pour que cela se passe bien, Carmen affirme que Daniel et elle tentent de faire de leur mieux pour que Lupita ne se sente pas exclue quand elle désire passer du temps avec son petit ami. « Nous essayons de trouver des compromis », affirme-t-elle. « Par exemple, c’est Lupita qui choisira où nous irons dîner ou quelle activité nous allons faire », ajoute Carmen.

Et quand il s’agit d’avoir des enfants, la réponse de Carmen est claire : « Lupita et moi ne pouvons pas tomber enceinte, nous avons de l’endométriose et nous prenons également un bloqueur d’hormones qui nous empêche d’avoir nos règles ».