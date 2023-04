Journée de la sécurité à l’incinérateur Tibi de Pont-de-Loup ce vendredi 28 avril

La Belgique compte 14 installations de traitement qui valorisent thermiquement les déchets résiduels des citoyens et des entreprises. Chaque année, ce sont donc près de 2,8 millions de tonnes de déchets qui y sont amenées.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la « Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail », orchestrée par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

En une seule journée, quelque 2.000 camions entrent sur ces sites. Chaque unité applique sa propre méthode pour le déchargement des déchets, qui intègre des règles de sécurité strictes. Pourtant, les responsables de la prévention et de la sécurité au travail constatent que la sécurité est parfois encore compromise. D’où la nécessité de sensibiliser sur le terrain !

L’objectif de cette journée au sein de l’Unité de Valorisation Énergétique de Tibi est de sensibiliser davantage les agents et les partenaires qui livrent des déchets, à l’importance d’appliquer les bons gestes aux abords des quais de déchargements et d’adopter les bons comportements sur site. C’est une approche très personnelle qui est menée pour faire passer le message : une brève conversation avec les chauffeurs de camion afin de rappeler l’importance d’un comportement sûr et l’adoption des bons gestes de sécurité.