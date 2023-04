Deux semaines de chantier dans la rue Maurice Canon à Ecaussinnes!

Le stationnement des véhicules sera interdit entre les n°28 et 36. La circulation, quant à elle, sera interdite à tous conducteurs entre la rue Victor Hanotiau et la rue de l'Eglise. En revanche, il sera toujours possible de circuler de la rue Victor Hanotiau vers la Grand-Place.

Une déviation sera mise en place via la rue des Otages, la rue de la Haie, la rue d'Henripont, la rue Tout-Vent, la rue de la Follie et la Haute Rue.