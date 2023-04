Le grand «apéro» prévu ce vendredi dans le parc d’Avroy à Liège reporté en raison de la météo

C’est ce vendredi dans le parc d’Avroy que devait se tenir la première édition de la saison 2023 des « Apéros Liège », un événement qui généralement rassemble plusieurs centaines de personnes en divers endroit de la ville.

Si beaucoup s’en réjouissaient, il faudra néanmoins patienter un peu plus. Les organisateurs ont en effet pris la décision de le reporter à la semaine prochaine en raison de la météo, comme ils l’ont annoncé ce jeudi matin. « C'est non sans hésitation et avec le cœur lourd que nous devons vous annoncer qu'au vu des prévisions très incertaines de l'IRM, nous devons malheureusement, pour garantir la qualité de l'événement, nous diriger vers un report au vendredi 5 mai des « Apéros Liège » dans le parc d'Avroy », indiquent-ils. « Nous sommes déjà en contact étroit avec les autorités de notre belle Cité Ardente, ainsi que tous nos partenaires, pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions et, cette fois sous un soleil radieux, même heure, même endroit, pour un fabuleux apéro ».