Primoz Roglic préface son duel attendu avec Remco Evenepoel au Giro: «Tout le monde parle de nous deux mais il y a plein d’autres coureurs de qualité»

Plus qu’un petit peu plus d’une semaine de patience avant le coup d’envoi du Giro, où le duel entre Remco Evenepoel et Primoz Roglic est attendu avec impatience. Les deux grands favoris du Tour d’Italie, qui ont déjà offert de belles batailles sur les routes du Tour de Catalogne, vont en découdre dès le 6 mai prochain.

Interrogé dans la presse slovène, Roglic s’est exprimé sur Remco Evenepoel et sur sa victoire dimanche dernier sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. « J’espérais secrètement un duel Tadej-Remco car au final la chute de Pogacar a en partie enlevé la tension de la course », a-t-il déclaré, avant de souligner la nouvelle performance du champion du monde. « Les résultats parlent d’eux-mêmes. Remco n’avait plus à me prouver à quel point il était bon et fort. »