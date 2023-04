Russell Crowe affronte les démons dans «L’exorciste du Vatican»

En 1987, une famille américaine emménage dans un ancien lieu consacré, en Espagne, dont elle vient d’hériter. La mère, Julia, veuve depuis peu, espère restaurer le bâtiment pour le revendre au plus vite et repartir aux Etats-Unis. Mais dans les tréfonds du bâtiment se cache un secret maléfique. Henry, le plus jeune enfant de Julia, se retrouve pris de convulsions, transformé en petit garçon éructant des horreurs. Comme s’il était possédé. L’affaire remonte jusqu’au pape, saisi d’effroi quand il découvre où se passent ces événements. Il décide d’y envoyer son plus fidèle et valeureux exorciste, Gabriele Amorth. Celui-ci va devoir livrer son plus grand combat…

Russell Crowe brandit le crucifix. Ca va faire mal! © Sony Pictures