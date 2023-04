Procès pour le meurtre de Fabrice à Ixelles: une peine de 15 ans de prison requise à l’encontre de Luciana

L’avocate générale a requis, jeudi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles, une peine de 15 ans de prison à l’encontre de Luciana Mbote. Celle-ci a été reconnue coupable, mercredi soir, par le jury, de meurtre sur son compagnon, Fabrice Kayembe Makolo. Ce dernier est décédé des suites d’un coup de couteau dans le cou, le 4 juin 2021 à Ixelles.

Mercredi soir, le jury a déclaré Luciana Mbote coupable de meurtre, suivant le réquisitoire de l’avocate générale et les plaidoiries de la partie civile, Me Eddy Kiaku, Me Antoine Matz et Me Hélène Alexandris.